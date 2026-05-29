Nirav Commercials veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nirav Commercials hat am 28.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 15,64 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nirav Commercials 0,870 INR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 65,6 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 44,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 10,85 INR. Im letzten Jahr hatte Nirav Commercials einen Gewinn von 1,11 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 134,70 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 38,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 97,26 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at