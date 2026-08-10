Nireco hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nireco hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Nireco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,32 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,75 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 2,95 Milliarden JPY gegenüber 2,28 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at