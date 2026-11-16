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16.11.2026 06:31:29
Nireco hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Nireco hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 31,15 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 17,85 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,33 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nireco einen Umsatz von 2,77 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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