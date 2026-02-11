Nirlon informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nirlon lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 7,69 INR gegenüber 6,47 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1,70 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nirlon 1,61 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at