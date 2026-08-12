Nirlon: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nirlon hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,70 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6,48 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,26 Prozent auf 1,68 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,63 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at