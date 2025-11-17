|
17.11.2025 06:31:29
Nirlon verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Nirlon hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 16,39 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,27 INR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nirlon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,65 Milliarden INR im Vergleich zu 1,60 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!