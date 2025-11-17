Nirlon verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nirlon hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 16,39 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,27 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nirlon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,65 Milliarden INR im Vergleich zu 1,60 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at