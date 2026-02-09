|
Nirvikara Paper Mills hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Nirvikara Paper Mills lud am 07.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Nirvikara Paper Mills vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,560 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 17,1 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,5 Millionen INR umgesetzt worden waren.
