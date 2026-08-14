Nirvikara Paper Mills legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nirvikara Paper Mills hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,56 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,540 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 17,6 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,2 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at