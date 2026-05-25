Nirvikara Paper Mills verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nirvikara Paper Mills hat am 22.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,86 INR. Im Vorjahresquartal waren 2,16 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nirvikara Paper Mills 8,9 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 46,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,7 Millionen INR umgesetzt worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -2,020 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nirvikara Paper Mills ein EPS von 2,63 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 103,61 Prozent auf 47,32 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,24 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at