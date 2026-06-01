Nis Management stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nis Management hat am 29.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,040 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nis Management ein EPS von 12,38 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,76 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,33 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 4,02 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at