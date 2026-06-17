BSI Aktie
ISIN: INE446901014
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17.06.2026 17:15:00
NIS2-Mahnung: BSI setzt neue Frist zur Registrierung bis Ende Juli
Die Registrierungszahlen zum IT-Sicherheitsgesetz enttäuschen. Das BSI mahnt Firmen, NIS2-Vorgaben einzuhalten, und gibt eine neue Deadline vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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