Nishat Mills: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nishat Mills hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,05 PKR. Im Vorjahresviertel hatte Nishat Mills -8,890 PKR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 47,92 Milliarden PKR – eine Minderung von 6,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 51,50 Milliarden PKR eingefahren.

Redaktion finanzen.at