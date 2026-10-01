Nishat Mills öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nishat Mills hat am 30.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 22,61 PKR präsentiert. Im Vorjahr hatten 14,93 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 60,41 Milliarden PKR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nishat Mills einen Umsatz von 51,23 Milliarden PKR eingefahren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 41,08 PKR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 14,51 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 206,60 Milliarden PKR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 213,63 Milliarden PKR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at