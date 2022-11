Nishi-Nippon Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nishi-Nippon Financial hat sich am 11.11.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 beendeten Quartals geäußert.

Auf der Umsatzseite hat Nishi-Nippon Financial im vergangenen Quartal 36,91 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nishi-Nippon Financial 33,48 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at