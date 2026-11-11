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11.11.2026 06:31:29
Nishi-Nippon Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nishi-Nippon Financial hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 103,37 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 91,50 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Nishi-Nippon Financial mit einem Umsatz von insgesamt 74,81 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 40,15 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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