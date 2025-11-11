Nishi-Nippon Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nishi-Nippon Financial hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 91,51 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 43,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nishi-Nippon Financial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 53,38 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 42,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at