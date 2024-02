Nishi-Nippon Financial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nishi-Nippon Financial stellte am 12.02.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Umsatzseitig wurden 47,46 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nishi-Nippon Financial 47,38 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at