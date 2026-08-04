Nishi-Nippon Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nishi-Nippon Financial hat sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 111,71 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 60,98 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 63,73 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nishi-Nippon Financial 49,83 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at