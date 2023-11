Nishi-Nippon Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nishi-Nippon Financial präsentierte am 08.11.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel.

Beim Umsatz wurden 45,97 Milliarden JPY gegenüber 36,91 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at