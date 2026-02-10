|
Nishi-Nippon Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Nishi-Nippon Financial hat am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 88,87 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nishi-Nippon Financial 52,99 JPY je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat Nishi-Nippon Financial 58,01 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 45,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
