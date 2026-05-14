Nishi-Nippon Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nishi-Nippon Financial hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 46,67 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nishi-Nippon Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 51,34 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 53,45 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nishi-Nippon Financial einen Umsatz von 47,88 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 288,02 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 221,37 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,41 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 223,39 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 193,57 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at