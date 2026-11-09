Nishi-Nippon Railroad verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nishi-Nippon Railroad äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 83,48 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 132,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nishi-Nippon Railroad 124,42 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 118,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at