11.02.2026 06:31:28
NISHIKAWA KEISOKU: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
NISHIKAWA KEISOKU hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 239,98 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 279,50 JPY erwirtschaftet worden.
NISHIKAWA KEISOKU hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,40 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at

