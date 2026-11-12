NISHIKAWA KEISOKU hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NISHIKAWA KEISOKU hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 130,79 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 161,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,77 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at