NISHIKAWA KEISOKU: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NISHIKAWA KEISOKU lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 161,11 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NISHIKAWA KEISOKU ein EPS von 122,64 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat NISHIKAWA KEISOKU im vergangenen Quartal 8,68 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NISHIKAWA KEISOKU 7,65 Milliarden JPY umsetzen können.

