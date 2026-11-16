NISHIKAWA RUBBER stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NISHIKAWA RUBBER lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35,55 JPY gegenüber 74,04 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 31,73 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NISHIKAWA RUBBER einen Umsatz von 28,41 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at