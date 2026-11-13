Nishimatsu Construction: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nishimatsu Construction hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 170,11 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nishimatsu Construction 121,80 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nishimatsu Construction im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 116,48 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 94,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at