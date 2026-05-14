Nishimatsu Construction: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nishimatsu Construction präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 277,09 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 166,77 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 119,50 Milliarden JPY – ein Plus von 17,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nishimatsu Construction 102,08 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 609,56 JPY. Im Vorjahr hatte Nishimatsu Construction 444,46 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 396,03 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 366,81 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at