Nishimatsu Construction hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nishimatsu Construction hat am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 168,88 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 125,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 99,21 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 90,86 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at