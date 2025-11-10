Nishimatsu Construction informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nishimatsu Construction hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 121,80 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 70,35 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Nishimatsu Construction mit einem Umsatz von insgesamt 94,41 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,21 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at