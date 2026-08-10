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10.08.2026 06:31:29
Nishimatsu Construction präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Nishimatsu Construction hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 117,80 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nishimatsu Construction 41,79 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Nishimatsu Construction im vergangenen Quartal 102,63 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nishimatsu Construction 82,91 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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