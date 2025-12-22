|
22.12.2025 06:31:29
Nishimatsuya Chain: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Nishimatsuya Chain lud am 19.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.
Nishimatsuya Chain hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 34,58 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 40,31 JPY je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 51,22 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nishimatsuya Chain einen Umsatz von 48,69 Milliarden JPY eingefahren.
