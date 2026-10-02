Nishimatsuya Chain präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nishimatsuya Chain präsentierte am 01.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 20,52 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 24,42 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 48,08 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45,76 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at