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29.06.2026 06:31:29
Nishimatsuya Chain: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Nishimatsuya Chain hat am 26.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 62,98 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nishimatsuya Chain ein EPS von 58,37 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 54,55 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 51,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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