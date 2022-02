Nishio Rent All gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nishio Rent All gab am 07.02.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 98,48 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nishio Rent All 69,67 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Nishio Rent All im vergangenen Quartal 43,40 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nishio Rent All 39,61 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at