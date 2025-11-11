Nishio Rent All hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nishio Rent All hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 98,60 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 86,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Nishio Rent All mit einem Umsatz von insgesamt 51,85 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,76 Prozent gesteigert.

In Sachen EPS wurden 436,19 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nishio Rent All 417,81 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 214,95 Milliarden JPY – ein Plus von 8,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Nishio Rent All 199,00 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

