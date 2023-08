Nishio Rent All informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nishio Rent All hat am 04.08.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2023 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 50,63 JPY, nach 40,65 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 43,54 Milliarden JPY gegenüber 40,49 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at