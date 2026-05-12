Nishio Rent All präsentierte Quartalsergebnisse

Nishio Rent All hat am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 113,43 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nishio Rent All 117,30 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,01 Prozent auf 52,62 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 54,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at