Nishio Rent All vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nishio Rent All präsentierte in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 128,74 JPY, nach 145,55 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Nishio Rent All 55,26 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 56,72 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at