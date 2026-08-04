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04.08.2026 06:31:29
Nishio Rent All vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Nishio Rent All lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 52,43 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 74,74 JPY je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 49,92 Milliarden JPY, gegenüber 51,56 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,18 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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