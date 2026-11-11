Nishio Rent All veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nishio Rent All hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 157,42 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nishio Rent All noch ein Gewinn pro Aktie von 98,60 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 57,52 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 51,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 452,02 JPY. Im letzten Jahr hatte Nishio Rent All einen Gewinn von 436,19 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 215,33 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 214,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at