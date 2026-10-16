Nisource Aktie
WKN: 876731 / ISIN: US65473P1057
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16.10.2026 16:42:21
NiSource Lands Major Microsoft Power Deal
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09.09.26
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|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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|Microsoft Corp.
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|-2,13%
|Nisource Inc.
|37,98
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