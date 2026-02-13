Nisource: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nisource lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,90 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,59 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,498 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1,20 Milliarden USD erwartet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,95 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,62 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,76 Prozent auf 6,64 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,89 USD sowie einen Umsatz von 6,03 Milliarden USD belaufen.

