Nisource stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nisource hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,27 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at