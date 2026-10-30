Nisource: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nisource hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,27 USD gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,35 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nisource einen Umsatz von 1,27 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at