Nissan Chemical Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nissan Chemical Industries stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 125,74 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 102,20 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 78,79 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at