Nissan Chemical Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nissan Chemical Industries präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,43 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,450 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 419,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 408,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at