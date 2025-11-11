Nissan Chemical Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Nissan Chemical Industries hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 66,25 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 65,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 60,22 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nissan Chemical Industries 59,50 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at