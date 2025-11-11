|
11.11.2025 06:31:28
Nissan Chemical Industries präsentierte Quartalsergebnisse
Nissan Chemical Industries hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 66,25 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 65,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 60,22 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nissan Chemical Industries 59,50 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag abwärts.