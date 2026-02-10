Nissan Chemical Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nissan Chemical Industries stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 90,65 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 81,49 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,35 Prozent auf 65,34 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 56,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at