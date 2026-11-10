Nissan Chemical Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nissan Chemical Industries hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 68,96 JPY gegenüber 66,25 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,91 Prozent auf 66,79 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 60,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at